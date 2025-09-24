San Juan.- El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos anunció este miércoles la extradición desde República Dominicana de Francisco Alberto Cedeño Amparo, un asesino convicto sentenciado a 114 años de prisión que escapó de Puerto Rico.

Cedeño Amparo será trasladado a Puerto Rico para cumplir el resto de su condena, según el comunicado del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals).

El hombre fue sentenciado en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan por el apuñalamiento fatal de un hombre y el intento de asesinato de una mujer durante un incidente ocurrido el 12 de diciembre de 2008.

El día de su sentencia escapó mientras era trasladado al tribunal y huyó a República Dominicana.

En 2016, el Grupo de Trabajo contra Delincuentes Violentos del Servicio de Alguaciles en Puerto Rico asumió la responsabilidad del caso y, en estrecha coordinación con las autoridades dominicanas, localizó y arrestó a Cedeño Amparo.

Los registros judiciales revelan que, antes de su condena, Cedeño Amparo se había fugado de la justicia tras ser liberado bajo una fianza de 1,5 millones de dólares.