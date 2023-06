Fuerza del Pueblo-PLD: Puerta abierta

El PLD pudo ser más específico en torno a las alianzas municipales que anunció con fuerzas opositoras para las elecciones de 2024.

Ha sido ambiguo al anunciar que solo no pactará con las organizaciones que hayan formalizado alianzas con el PRM. Pero no aclaró si en el pasado o en el presente. Pero aún así no se cierra la posibilidad de un acuerdo con Fuerza del Pueblo, que ponga por encima el interés político sobre rencores del pasado o diferencias del presente.

El candidato presidencial Abel Martínez había declarado que bajo ninguna circunstancia el PLD pactaría con Fuerza del Pueblo, porque su líder Leonel Fernández prefirió la victoria del PRM a que su antiguo partido continuara en el poder.

Según Martínez, Fernández se alió al hoy partido en el poder a cambio de legisladores y alcaldes para su partido, en desmedro del PLD.

Puedes leer: No hay alianza con partidos que pactaron con el PRM, estableció el PLD

Pero el Comité Político decidió en apariencia cerrar el capítulo al hablar de alianzas, aunque en forma ambigua, con todos los opositores al PRM, entre los que por supuesto figura el partido de Fernández.

De no ser así el PLD pudo expresar con claridad que Fuerza del Pueblo no está entre las organizaciones con las que formalizaría una alianza opositora para las elecciones municipales, que suelen ser plebiscitarias o un anticipo de los resultados de las congresuales y presidenciales.