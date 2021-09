Generalidades

Música o sonido

En los años que llevo trabajando en los medios de comunicación puedo decir que he visto de todo y hasta un chin más. Sin embargo, lo que estamos viendo actualmente no deja de sorprenderme, ya que unos “artistas” han pasado de la música al sonido.

Vivimos un tiempo en el que lo importante es ser tendencia, pero no necesariamente por el contenido musical sino por los escándalos que son atractivos para el público.

Es lamentable ver como artistas que han posicionado su nombre en el difícil mercado musical desaprovechan las oportunidades de expandir su música y mejor prefieren irse a lo vulgar solo con el fin de ser viral.

Y no recurramos a la excusa de que al público hay que darle lo que quiere, no, no es así, lo que pasa es que, si usted perdió el norte de su carrera, el público lamentablemente no le va prestar atención.

Si no me creen, veamos este otro escenario, el cantante puertorriqueño Daddy Yankee, quien estrenó un nuevo sencillo hace unos días lleva años en la música, ha visto llegar e irse a muchos artistas, sin embargo, él se mantiene como el líder del movimiento.

Pero ¿Es Daddy Yankee líder por sus escándalos? Verdad que no, entonces es Daddy el ejemplo más cercano que podemos evaluar, de que realmente el público no necesita que hagas un escándalo en busca de sonido para que la gente escuche tu música.

Es simple, el que no quiere trabajar se escuda en los escándalos, mientras que el que trabaja solo piensa con cual tema continuar la pegada. Los bochinches son momentáneos, es cierto, serás tendencia y en todos los lados hablarán de ti, pero eso si acaso será uno o dos días, después volverá al anonimato en el que estaban.

Así que artistas… ustedes eligen música o sonido.

Por: Carlos T. Martínez [email protected]