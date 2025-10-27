Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader informó este lunes que, las provincias fronterizas del norte permanecerán en nivel de alerta debido a los efectos indirectos que continúa generando la tormenta tropical Melissa sobre el territorio nacional.

Durante su intervención, en La Semanl con la prensa, el gobernate resaltó que el Gobierno mantiene desplegado un amplio operativo nacional estructurado en tres fases: prevención, asistencia durante el evento y recuperación posterior.

“Desde el Gobierno hemos actuado con un plan integral que incluye la prevención, la ayuda durante la tormenta y el remedio posterior, que ya hemos comenzado a ejecutar”, manifestó Abinader, al reafirmar el compromiso de su administración con la seguridad y el bienestar de las comunidades afectadas. Leer también: Abinader: “Cada vida humana está por encima de la normalidad operativa del país”

Finalmente, dijo que, los organismos de emergencia se mantienen en vigilancia permanente sobre las zonas aún bajo alerta, y exhortó a la población a seguir las orientaciones del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) para evitar riesgos.