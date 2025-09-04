Gobierno de Trump demanda a Boston por políticas santuario

La administración federal alega que la ciudad interfiere con la aplicación de leyes migratorias y permite la liberación de inmigrantes con historial criminal



Washington, D.C. – El gobierno del expresidente Donald Trump presentó este jueves una demanda contra la ciudad de Boston y sus autoridades locales, argumentando que sus políticas de ciudad santuario violan la ley federal de inmigración y ponen en riesgo la seguridad pública.

La acción legal, presentada por el Departamento de Justicia, acusa a Boston de negarse sistemáticamente a cooperar con las autoridades de inmigración, lo que, según la demanda, ha resultado en la liberación de inmigrantes con antecedentes criminales que deberían haber sido deportados.

“Boston y su alcaldesa han sido algunos de los peores infractores en Estados Unidos respecto a las políticas santuario”, afirmó Pam Bondi, secretaria de Justicia federal. “Si Boston no protege a sus ciudadanos del crimen cometido por extranjeros ilegales, este Departamento de Justicia lo hará”.

Contexto: políticas santuario y rechazo a cooperación

Las llamadas ciudades santuario limitan la colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Aunque no existe una definición oficial, estas jurisdicciones suelen prohibir a sus fuerzas policiales entregar personas al ICE sin una orden judicial, como es el caso de Boston.

La alcaldesa Michelle Wu, quien no respondió inmediatamente a la solicitud de comentarios, ya había expresado su posición en una carta dirigida a Bondi el mes pasado. En ella, Wu defendió las políticas de la ciudad y calificó a Boston como «la ciudad más segura de Estados Unidos».

“Ratificamos nuestro apoyo mutuo y a nuestra democracia. Boston nunca dejará de ser un faro de libertad y un hogar para todos”, escribió Wu en la misiva.

Precedentes y acciones similares

Esta demanda se suma a otras presentadas por el gobierno federal contra ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Denver y Rochester, así como contra cuatro ciudades de Nueva Jersey en mayo. La estrategia es parte de una ofensiva legal de la administración Trump contra jurisdicciones que, a su juicio, obstaculizan la aplicación de las leyes migratorias.

¿Qué busca el gobierno?

El Departamento de Justicia solicita al tribunal que declare ilegales las políticas locales que limitan la cooperación con ICE, y que exija a Boston permitir que sus autoridades detengan a inmigrantes buscados por el gobierno federal.