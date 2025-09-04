Santo Domingo.– El Centro Cristiano de Restauración y Adoración, ubicado en la Ciudad Universitaria, informó este jueves la suspensión inmediata de uno de sus pastores, detenido durante un allanamiento realizado en la Zona Colonial, donde las autoridades lo vinculan a presuntas prácticas sexuales grupales.

La congregación explicó que la medida busca salvaguardar la integridad de la institución y aclaró que el religioso dejó de formar parte del cuerpo pastoral desde que se conocieron los hechos.

De su lado, el movimiento cristiano con sede en Puerto Rico, al cual pertenece la iglesia, exhortó a sus miembros a mantener la oración y pidió a las autoridades una investigación exhaustiva para esclarecer el caso.

La invitación

De acuerdo con dicha invitación, la jornada de desenfreno sexual sería de 10:00 de la noche a 5:00 de la mañana, y los participantes podrían disfrutar de «show en vivo» y se les proveería de preservativos, tragos, cuarto oscuro y snak.

El lugar en la cual se efectuó el hecho, está ubicado en la calle Mercedes, casi esquina Espaillat, en la Zona Colonial, donde fueron apresadas en ese momento unas 14 personas, la persona que habría organizado esta actividad, residente en el sector de Herrera, y utilizaba medios digitales para promover el evento. Fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Residentes en la Zona Colonial

Vecinos de la Zona Colonial manifestaron que este tipo de actividades generan preocupación por la imagen del área y por la falta de control en el uso de locales privados con fines que consideran inapropiados o contrarios al ambiente familiar y cultural de la zona.