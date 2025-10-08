Santo Domingo. – El Gobierno de la República Dominicana expresó este miércoles su enérgico repudio al atentado perpetrado contra el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y manifestó su solidaridad con el pueblo ecuatoriano.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales oficiales, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) señaló:

“El Gobierno dominicano repudia el atentado contra el presidente @DanielNoboaOk y expresa su solidaridad con el hermano pueblo de Ecuador. Condenamos todo acto de violencia que atente contra la paz y la democracia.”

El pronunciamiento de la Cancillería se produjo luego de que el Gobierno ecuatoriano denunciara un presunto intento de asesinato contra el presidente Noboa, ocurrido este martes durante un desplazamiento de su caravana en la provincia andina de Cañar.

Puedes leer: Tragedia en Jet Set: Procuraduría alista acusación formal contra Antonio y Maribel Espaillat

De acuerdo con las autoridades ecuatorianas, el vehículo en el que se transportaba el mandatario recibió impactos de bala y pedradas mientras se dirigía a un acto oficial en el municipio de El Tambo. El presidente resultó ileso y continuó con su agenda.

La ministra de Ambiente y Energía de Ecuador, Inés Manzano, confirmó que se presentó una denuncia ante la Fiscalía por el ataque, en el que fueron detenidas cinco personas, acusadas de terrorismo.

El hecho ocurre en medio de las protestas nacionales convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que desde mediados de septiembre mantiene manifestaciones contra la eliminación del subsidio al diésel y otras medidas económicas.

El Gobierno dominicano, en su mensaje, reafirmó su defensa de la paz, la democracia y el respeto a la institucionalidad, sumándose a las voces internacionales que condenan la violencia política en la región.