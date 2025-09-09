Haití: Hospital Universitario de La Paix

Puerto Príncipe. — El Hospital Universitario de La Paix (UHP), el único centro de salud público de alta capacidad en Puerto Príncipe, se enfrenta a una inminente paralización de sus servicios debido a la falta de financiamiento, según advirtió este martes el subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher.

Un posible colapso sanitario a finales de año

Fletcher alertó que, si no se garantizan nuevas fuentes de financiamiento, el hospital podría quedar sin recursos operativos a finales de diciembre, lo que implicaría el despido de gran parte del personal médico e impactaría directamente a miles de pacientes que dependen del centro.

"Me preocupa que a finales de septiembre finalice una línea de financiación crucial y que, en ese momento, sea necesario despedir a gran parte del personal", declaró Fletcher tras visitar el hospital.

UHP: Última línea de vida para una población en crisis

Actualmente, el Hospital Universitario de La Paix es el único hospital público en funcionamiento en Puerto Príncipe con capacidad para tratar casos graves, incluyendo a personas afectadas por:

Violencia armada

Enfermedades crónicas y agudas

Desnutrición

Violencia de género

“Este hospital atiende a decenas de miles de personas que han soportado dificultades increíbles. Es vital que mantengamos abierta esta línea de vida para ellos”, enfatizó Fletcher.

El representante de la ONU elogió la buena gestión del centro hospitalario y reconoció el compromiso del personal médico, que continúa trabajando en condiciones extremadamente adversas.

Crisis humanitaria en aumento y financiamiento en mínimos

Durante su visita de tres días a Haití, Tom Fletcher también recorrió un campamento de desplazados internos en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, donde constató el agravamiento de la crisis humanitaria.

En su cuenta de X (antes Twitter), Fletcher recordó que el llamamiento humanitario de la ONU para Haití en 2025, estimado en 908 millones de dólares, ha recibido menos del 12 % del financiamiento requerido.

“Las necesidades se disparan mientras la financiación se encuentra en mínimos históricos”, afirmó.

Cifras alarmantes en Haití

Según datos de Naciones Unidas: