El día comienza con el viento predominante del este/noreste aportando humedad, lo que está generando chubascos o aguaceros locales en el litoral Atlántico, afectando provincias como La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata y Samaná desde tempranas horas, sí lo informó este jueves el Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET).

Mientras que para la tarde y la noche, la interacción del viento con la orografía y la vaguada estacionaria provocarán un incremento ocasional de la nubosidad.

¿Qué se espera?

Se esperan aguaceros dispersos, posibles tronadas aisladas y ráfagas de viento sobre una amplia zona, incluyendo San Pedro de Macorís, Santo Domingo, San Cristóbal y La Vega.

El Gran Santo Domingo

Para el Distrito Nacional y sus municipios (Norte, Este y Oeste), el cielo estará medio nublado en ocasiones, con chubascos locales y posibles tronadas concentrándose principalmente después del mediodía, mientras que las temperaturas ondearán entre una mínima de 21°C y una máxima de 33°C.

Proyección para viernes y sábado

INDOMET dijo que el pronóstico para el fin de semana indica un incremento en las precipitaciones debido a la aproximación de una nueva vaguada al norte del territorio. Se prevén mayores lluvias, principalmente después del mediodía, sobre provincias como Monte Cristi, Puerto Plata, Santiago, La Vega y La Romana, con potencial de tormentas eléctricas.

Advertencias

Se mantiene una alerta para la costa Atlántica, se recomienda a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas navegar con precaución cerca del perímetro costero, a la vez que prohíben aventurarse mar adentro a causa del viento y las olas anormales.

Precaución

La institución hizo la advertencia simultáneamente, en la costa caribeña, específicamente al sur/suroeste de Pedernales, también se aconseja navegar con precaución cerca del perímetro costero debido a condiciones de viento y oleaje anormal mar adentro, mientras el resto de las costas dominicanas se mantienen en estado normal.