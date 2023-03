Hipólito Mejía dice no cree en “Justicia independiente”

Santo Domingo.- El expresidente de la Republica, Hipólito Mejía Domínguez, dijo no creer en la “Justicia Independiente” actual, mucho menos, en el Ministerio Público ante los apresamientos realizados la madrugada de este domingo a exfuncionarios del pasado Gobierno del expresidente Danilo Medina.

“Yo no estoy de acuerdo con la independencia de la justicia, no creo en eso, no me gusta la retaliación, no conozco los detalles, pero no me gusta la retaliación, estoy en desacuerdo con eso”, expresó.

A su entender, el Ministerio Público lo que está haciendo es un “apantalla”, con el caso que involucra a los exministros de Obras Públicas, Gózalos Castillo, José Ramón Peralta, Donald Guerrero, y otros 20 encartados en el caso de corrupción administrativa, respectivamente.

El exmandatario durante el periodo (2000-2004), catalogó la acción como una pantalla, reconoce que lo único que se busca hacer uns distracción con todo el caso.

“Tengo un trauma tan grande con la justicia que cada vez que veo cosas como estas (caso operación Calamar), a mí eso no me gusta. Pero, el que la hizo que la pague, dentro de un marco de prudencia”, dijo Mejía.

Manifestó que ahora lo queda con el caso es demostrar que lo exfuncionarios incurrieron en el supuesto desfalco al Estado dominicano con la suma de unos de 19.7 mil millones de pesos, lo que equivale a unos 360 millones de dólares.

Mejía se expresó en esos términos al ser cuestionados por periodistas, tras asistir a la inauguración del parque de la Diáspora Dominicana, en la avenida Abraham Lincoln con Bolívar.

En su investigación inicial, el órgano persecutor señala que los tres funcionarios actuaron en contra del Estado «bajo manto y protección del ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, quien facilitaba los medios para girar los pagos burlando todo proceso de control administrativo legal.

La operación fue encabezada por la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), la cual es dirigida por Wilson Camacho.