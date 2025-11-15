SANTO DOMINGO.- El juez de la Oficina Judicial de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste dictó tres meses de prisión preventiva contra un hombre imputado de la muerte de otro al que golpeó y arrojó de un segundo piso, en un hecho ocurrido en el municipio Pedro Brand.

El imputado Ricardo Sosa se presentó el día 7 de noviembre de manera violenta en el apartamento de su expareja, ubicado en Ciudad Satélite, procediendo a romper la puerta y golpear al médico Joel Roa Alcántara, quien se encontraba de visita en la vivienda, indicó en audiencia la fiscal litigante Alexandra Marine.

El Ministerio Público estableció que Ricardo Sosa inició una agresión física contra Roa Alcántara, golpeándolo con las manos y luego lanzándolo desde el apartamento, provocándole lesiones y una fractura del cráneo que le causaron la muerte mientras la víctima recibía atenciones médicas.

De acuerdo con el documento judicial, el Ministerio Público ha calificado los hechos de violación a los artículos 309-2, 309-3 (literales A y E), 2, 295 y 304 del Código Penal dominicano.

El juez Reye Rodríguez ordenó que el imputado Sosa deberá cumplir la medida privativa de libertad en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.