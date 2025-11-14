Policía apresa a “El Gordo”, implicado en tiroteo en Los Girasoles

La Policía Nacional informó la detención de Deivi Rosado Durán, alias “El Gordo”, señalado como integrante de una estructura criminal que el pasado 6 de noviembre se enfrentó a tiros con una patrulla del DICRIM en el sector Los Girasoles, Distrito Nacional.

La institución indicó que continúa la búsqueda de los demás implicados, quienes ya han sido identificados durante el curso de la investigación.

Rosado Durán, descrito como mensajero del grupo, fue arrestado a las 2:00 de la tarde de ayer jueves 13 de noviembre por unidades élite del DICRIM en Juma, provincia Monseñor Nouel. La detención ocurrió en la Autopista Duarte Vieja, próximo a la entrada de Las Villas II, mientras el sospechoso se desplazaba en un Hyundai Sonata rojo, placa AA18185.

Durante la intervención, realizada en presencia del Ministerio Público, las autoridades ocuparon varias armas de alto poder: un fusil M4 Carbine 5.56mm con 27 cápsulas; un fusil DPMS A-15 con 29 cápsulas; una Uzi Luger modelo TEC-9; dos pistolas Glock 9mm (una con cargador de 15 cápsulas y otra con cargador tipo caracol de 50 cápsulas); además de otra pistola 9mm sin serie y un cargador de 30 cápsulas.

Detalles del hecho

El incidente que originó la investigación ocurrió la mañana del 6 de noviembre, cuando un equipo del DICRIM realizaba un operativo en Los Girasoles. Durante el patrullaje, los agentes detectaron en actitud sospechosa una jeepeta Toyota 4Runner blanca, placa G448566. Sus ocupantes intentaron huir al notar la presencia policial, lo que desató una persecución que culminó en la calle Los Arroyos, en Los Girasoles III, al colisionar la jeepeta con un Toyota Corolla blanco estacionado en el lugar.

Tras el choque, los individuos descendieron del vehículo y abrieron fuego contra los agentes. Aunque lograron escapar, abandonaron la 4Runner en la escena. Más tarde, personal de la Policía Científica levantó 32 casquillos: 17 calibre 9mm y 15 calibre 5.56mm. Dentro del vehículo se encontraron una pistola Glock 19 con 11 cápsulas, ocho chalecos antibalas, un cargador de fusil M16 con 30 cápsulas, dos teléfonos celulares, gorras y suéteres con insignias del DICRIM, equipos detectores, guantes, pasamontañas y una placa vehicular adicional, entre otros objetos.

Prófugos identificados

Las investigaciones permitieron identificar a los ocupantes de la jeepeta como Jorge Luis Valerio Cleto; Cristopher Michael Espaillat, alias Plomo, Gamba o Maicol; Anyelo Omar Cuello, alias Anyelo el Fantasma; Joel, alias Capotillo o Puliya; y un menor cuya identidad se reserva por razones legales.

Según la Policía, todos forman parte de una red criminal dirigida por el recluso Ángel David Medina Paredes, alias Guindo, y por el prófugo internacional Jonathan Lessard Peguero, alias Picante, quienes permanecen en proceso de búsqueda.