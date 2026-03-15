Honras fúnebres de expareja ultimada en Comedero serán realizadas este lunes

Comedero, Fantino, Sánchez Ramírez.– Las honras fúnebres de la expareja de esposos que murió la madrugada de este domingo en el distrito municipal de Comedero serán realizadas mañana lunes, en medio del dolor y la consternación que embargan a familiares, amigos y residentes de la comunidad.

Por disposición de las autoridades policiales y judiciales, los cuerpos sin vida de Wanda Rosa y Pedro Luis Castillo Sosa fueron trasladados a la unidad del Instituto Nacional de Ciencias Forenses ubicada en el Hospital Regional San Vicente de Paúl, en San Francisco de Macorís, donde les fue practicada la autopsia correspondiente.

En medio del ambiente de luto y tristeza, familiares y allegados permanecían a la espera de la llegada de los cuerpos para dar inicio al velatorio y posteriormente a las honras fúnebres.

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En un primer momento se informó que la pareja había procreado dos hijos; sin embargo, familiares aclararon que solo tenían una niña, quien ahora queda en condición de orfandad tras el trágico hecho que ha causado gran conmoción en la provincia Sánchez Ramírez.

Tanto Wanda Rosa como su expareja sentimental, Pedro Luis Castillo Sosa, eran apreciados por vecinos y conocidos de la comunidad, quienes los describieron como personas trabajadoras y de buen trato.

De acuerdo con informaciones ofrecidas por allegados, Wanda laboraba en una banca de lotería, mientras que Pedro era propietario de un colmado en el mismo lugar donde ocurrió el hecho en el que ambos perdieron la vida.