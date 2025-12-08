Huelga en Boca Chica: Su impacto en el derecho a la educación

Eduardo Hidalgo Presidente de la ADP

La huelga general en todos las escuelas de Boca Chica en demanda de la construcción, reconstrucción y remozamiento de planteles no solo viola el derecho a la educación, sino que atenta contra el desarrollo del país. Es censurable su estímulo, porque de no ser así intervendría para impedir la conjura.

Avelino Astacio Santana Piloto dominicano

Su muerte no está clara. Los familiares en Hato Mayor lo lloran con la seguridad de que era el piloto de una nave derribada por la aviación venezolana que se dijo había partido, sin código de identificación ni plan de vuelo, de un estado fronterizo con Colombia. El suceso refleja lo delicado del espacio aéreo de Venezuela.

Rafael Ithier Fundador Gran Combo

Con su muerte a los 99 años se cierra un ciclo en la producción musical de Puerto Rico y la región. Su historia es larga como ricos sus aportes a la salsa y otros ritmos. Con Ismael Rivera formó parte de Cortijo y su Combo hasta que con Andy Montañez y otros creó El Gran Combo. Su legado es imperecedero.