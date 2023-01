Iglesia dice jóvenes caminan sin ideales a merced de vicios

Santiago.- La Iglesia católica de esta ciudad deploró la situación de los jóvenes dominicanos, de los que dice caminan sin ideales y a merced de los vicios, por lo que llamó a encender las luces del optimismo y la esperanza.

“Tenemos que encender luces de optimismo y esperanza para enfrentar los retos que tenemos. Uno de éstos es buscar salidas a la situación que atraviesan miles de jóvenes dominicanos. Parece que perdieron el amor a la vida”.

El periódico Camino, de la arquidiócesis de Santiago, dice que los jóvenes caminan sin ideales y los vicios que les han puesto en sus sendas los adultos, los están llevando a un callejón sin salida.

“Jóvenes con apenas 20 años, ya parecen ancianos, y en sus rostros vemos las huellas de la soledad existencial en que se encuentran”, expresa Camino.

En su editorial de esta semana, Camino advierte que les hace falta encontrarse con el mensaje que nos trajo el Salvador de la humanidad, Jesús de Nazaret, precisando que en Él encontrarán razones para vivir, y darse a los demás en busca de un mundo mejor.

El artículo titulado “La Gran Meta para el 2023” plantea que “todavía los aires del año nuevo acarician nuestros días. Su frescor acompaña los sueños que albergamos, brindándonos la oportunidad de hacerlos realidad”.

La Iglesia pide tener siempre presente que durante estos doce meses de 2023 es mejor encender una luz que maldecir la oscuridad.

Recuerda que en su viaje apostólico a Madrid, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, en agosto de 2011, el papa Benedito XVI, a quien han despedido en esta semana en su regreso a la casa del Padre, le decía a los jóvenes: “La fe no se opone a sus ideales más altos, al contrario, los exalta y perfecciona. Queridos jóvenes, no se conformen con menos que la verdad y el amor, no se conformen con menos que Cristo”.

Subraya Camino que el “Estado, familia y sociedad en general, recordemos que ayudar al desarrollo integral de nuestros jóvenes debe ser una meta prioritaria para este 2023. Sólo así tendremos un presente y futuro de prosperidad para nuestro país”.