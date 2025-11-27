Las iglesias evangélicas del país volvieron a rechazar hoy el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que permite las relaciones entre parejas del mismo sexo en la Policía y las Fuerzas Armadas y advirtieron que defenderán el orden moral, los valores nacionales y la identidad espiritual de nuestra nación.

Su posición está contenida en un documento entregado en la sede del TC por el Consejo de la Unidad Evangélica (Codue).

El documento está firmado por Feliciano Lacen Custodio, presidente del Codue; Reynaldo Franco Aquino, de Mesa de Diálogo; Adolfo Mateo, de la Consejo Nacional de Confraternidades de Pastores Evangélicos (Conacope) y Raffy Paz, de la Confraternidad Evangélica Dominicana.

Está firmado, también, por Lorenzo Mota King, director del Servicio Social de Iglesias y Ezequiel Molina Rosario, presidente de la Batalla de la Fe y de la Iglesia Mahanaim.

“Reiteramos que defenderemos, por todos los medios institucionales disponibles, el orden moral, los valores nacionales y la identidad espiritual de nuestra nación”, indicaron.

“La Iglesia dominicana se mantendrá firme, sin temor y sin concesiones, orando para que Dios ilumine a la nación y preserve la paz bajo su verdad y su justicia”, dicen los directivos de los concilios e iglesias firmantes.

“Estamos conscientes de que las decisiones tomadas en este momento definirán el futuro moral y espiritual de generaciones presentes y futuras”, precisaron.