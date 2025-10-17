Cargamento de marihuana incautado ayer por agentes de la DNCD en chequeo, en Baní.

Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público, apoyados por la Fuerza de Tarea Interagencial de Los Pilones, incautaron 572 libras de marihuana, durante un operativo de interdicción conjunta realizado en el municipio de Baní, provincia Peravia.

Los agentes y militares montaron un operativo en la carretera Francisco del Rosario Sánchez, específicamente en el puesto de chequeo Los Pilones, donde interceptaron al conductor de un camión, quien según informes de inteligencia, pretendía realizar una transacción de presuntas sustancias narcóticas.

Camion incautado donde era trasnportada la marihuana.

Por instrucciones del fiscal actuante, se procedió a realizar una inspección, descubriendo en la parte trasera del camión marca KIA, color blanco, año 2013, un compartimiento secreto (caleta), donde se ocuparon un total de 110 paquetes del vegetal, con un peso aproximado a las 572 libras.

“Durante el operativo fue detenido Augusto Abreu Beltré de 39 años, chofer del camión, quien será sometido a la justicia en las próximas horas por violación a la ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas”.

El Ministerio Público y la DNCD desarrollan las investigaciones de lugar para determinar si hay otros implicados en la frustrada operación de narcotráfico.

Las pacas de la sustancia fueron enviadas bajo cadena de custodia, al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los fines correspondientes.