Santo Domingo. – El calor intenso sigue marcando las condiciones del tiempo en el país, aun cuando una vaguada en niveles altos de la troposfera provoca este lunes aguaceros locales con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias del interior, según informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Durante la mañana se esperan chubascos aislados en La Altagracia, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, San José de Ocoa y Barahona. En la tarde, las lluvias serán más frecuentes en Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata, Azua, La Vega, San Juan, Elías Piña, Dajabón, Santiago Rodríguez y Monte Cristi.

De acuerdo al Indomet, en el resto del país predominará un cielo soleado con ligera opacidad y aspecto grisáceo, debido a la presencia de polvo del Sahara.

El organismo reiteró que las temperaturas permanecerán elevadas, por la influencia del viento cálido y húmedo del sureste y la estación de verano. Ante este panorama, llamó a la población a hidratarse adecuadamente, vestir ropa ligera de colores claros y evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 a.m. y las 4:00 p.m.

Actividad ciclónica

Indomet informó que mantiene vigilancia sobre una onda tropical que emerge de las costas africanas con baja probabilidad de desarrollo ciclónico: 40% en las próximas 48 horas y durante los próximos siete días.

Alerta de calor reciente

Cabe recordar que el pasado fin de semana las autoridades meteorológicas emitieron una alerta por las altas temperaturas, que alcanzaron niveles extremos en distintas zonas del país, un fenómeno que, aunque sin aviso oficial vigente, continúa afectando a la población.

La sensación térmica registrada mostró temperaturas extremas combinadas con altos niveles de humedad, lo que incrementó la percepción de calor entre la población.

El reporte detalló que Bayaguana fue la localidad con más alto resgistro de temperatura máxima, de 35.5 grados Celsius, con 74 % de humedad relativa y una sensación calurosa de 58 grados.