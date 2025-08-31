Santo Domingo.- El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) exhortó a la población a tomar una serie de medidas para enfrentar la elevada temperatura que se registra en verano en República Dominicana.

Entre las recomendaciones hechas por Meteorología figuran:

1).- Tomar suficiente agua. El agua es vital para mantener una buena hidratación.

2).- Evitar una insolación que pueda causar problemas de salud.

3).- Mantenerse en lugares frescos, principalmente niños y personas envejecientes.

4).- Utilizar ropas ligeras que faciliten la entrada de aire al cuerpo.

Meteorología recuerda que estamos en plena temporada de calor, por lo que se requiere tomar medidas suficientes para enfrentar la alta temperatura.