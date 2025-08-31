Actualidad Clima

Cómo lidiar con el calor: tips de Meteorología para este verano

Por
Cómo lidiar con el calor: tips de Meteorología para este verano

Santo Domingo.- El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) exhortó a la población a tomar una serie de medidas para enfrentar la elevada temperatura que se registra en verano en República Dominicana.

Entre las recomendaciones hechas por Meteorología figuran:

1).- Tomar suficiente agua. El agua es vital para mantener una buena hidratación.

2).- Evitar una insolación que pueda causar problemas de salud.

3).- Mantenerse en lugares frescos, principalmente niños y personas envejecientes.

4).- Utilizar ropas ligeras que faciliten la entrada de aire al cuerpo.

Meteorología recuerda que estamos en plena temporada de calor, por lo que se requiere tomar medidas suficientes para enfrentar la alta temperatura.

TEMAS: #calor#Meteorología#Temperatura
Juan Julio Gómez

Juan Julio Gómez

Veterano periodista que escribe temas internacionales sobre geopolítica, deportes y asuntos bíblicos. Ha trabajado para varios medios internacionales durante su larga trayectoria en la carrera.