Santo Domingo.— El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) informó que a partir del próximo lunes 9 de marzo los ciudadanos podrán agendar citas en línea para solicitar la nueva licencia de conducir, mediante el portal institucional www.intrant.gob.do.

La entidad explicó que esta medida busca facilitar la programación previa de los trámites, reducir las filas en los centros de servicio y mejorar la atención a los usuarios.

Para acceder al sistema, los interesados deberán ingresar al portal del INTRANT, donde encontrarán un recuadro destacado que los dirigirá directamente a la plataforma para programar su cita.

Disponible las 24 horas

A través de esta herramienta, los ciudadanos podrán organizar su proceso con anticipación, seleccionar la oficina de su preferencia y acudir en el horario previamente asignado, lo que permitirá optimizar el flujo de atención y disminuir los tiempos de espera.

El sistema estará disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, permitiendo a los usuarios gestionar su turno en el momento que les resulte más conveniente.

Las citas podrán solicitarse para la emisión o renovación de la licencia de conducir en varios centros habilitados, entre ellos la sede central del INTRANT en la avenida Tiradentes, Blue Mall, Multicentro, Sambil (Punto GOB), Megacentro (Punto GOB) y Bella Terra Mall, en Santiago.

Además, la plataforma mostrará las fechas y horarios disponibles en cada oficina, permitiendo al usuario elegir el turno que mejor se adapte a su agenda.

Antes de agendar: Verifica multas

El INTRANT recordó que antes de programar la cita los ciudadanos deben verificar si tienen multas de tránsito pendientes, ya que estas deben estar pagadas previamente para completar el proceso de emisión o renovación de la licencia.

La misma plataforma permitirá consultar la cantidad de infracciones pendientes y gestionar ese requisito antes de acudir al centro de servicio.

Una vez confirmada la cita, el sistema generará un comprobante, el cual deberá presentarse al momento de asistir a la oficina seleccionada, ya sea impreso o desde el teléfono móvil.

La institución indicó que la implementación de este sistema forma parte de los esfuerzos del Gobierno dominicano para modernizar los servicios públicos, simplificar trámites y mejorar la atención al ciudadano mediante el uso de herramientas tecnológicas.