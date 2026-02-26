La sospecha de que el apagón del lunes fuera provocado por manos criminales quedó descartada con la afirmación del ministro de Energía y Minas, Joel Santos Echavarría, de que la interrupción la provocó una explosión en la línea Los Mina-Villa Duarte.

Sin embargo, el funcionario señaló que se investigarán las causas que originaron el apagón general y las razones por las que la avería se extendió al resto del sistema.

Con el despliegue de la Policía en lugares considerados estratégicos las autoridades no perdieron tiempo con la adopción de medidas para prevenir disturbios.

Al ser el del lunes el segundo apagón general en menos de cuatro meses, las alarmas se dispararon.

Los apagones generales no son tan frecuentes.

Pero el informe preliminar que ha dado cuenta el ministro de Energía y Minas descarta, al menos por ahora, que se tratara de un atentado.

En principio se explicó que la interrupción había sido provocada alrededor de las 10:50 de la mañana del lunes por una falla mayor en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (Seni).

A pesar de los trastornos en el tránsito y otras actividades no hubo mayores consecuencias a causa del percance.

Puedes leer: Apagón general: La Policía refuerza seguridad en puntos estratégicos

Con la investigación a fondo que se ha anunciado, aunque desde ya se haya descartado la posible incidencia de manos criminales, debería cubrir la operación de todo el sistema eléctrico.

De esa manera podrían prevenirse otros graves percances.