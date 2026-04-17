Israel al Líbano: Alto el fuego, hasta que deja de serlo

No bien se había anunciado el cese de los bombardeos de Israel al Líbano cuando se denunció la violación del acuerdo. ¿Algo más?

Se trata de un respiro la decisión del Gobierno de congelar los precios de los combustibles. Pero el panorama sigue color de hormigas.

Leonel Fernández debe estar feliz con el consenso que promueve el Gobierno. Ha sido un promotor del diálogo para enfrentar crisis.

Contratistas del Estado han esperado por años el saldo de deudas viejas, pero según Alfredo Pacheco ya no pueden esperar ni un segundo más.

Por supuesto, la aclaración de Pacheco fue para justificar la prisa con que se conoció el proyecto para saldar deudas viejas.

Elizabeth Silverio fue condenada a cinco años por hacerse pasar como médica. Otros con títulos falsos no han sido ni sometidos.

El ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, garantizó que en 2027 se concluirá la rehabilitación de la autopista Duarte. El tiempo dirá.

Adán Cáceres, principal imputado en el caso Coral, proclamó que tendrá que ser absuelto por falta de pruebas. ¿Qué les parece?