Jatnna Tavárez: “Hay comunicadores muy buenos”

Jatnna es una comunicadora que durante más de 30 años se ha destacado por su profesionalidad y por su impecable trayectoria en los medios de comunicación.

¿Qué piensa usted de la nueva generación de comunicadores ?

A nivel de relevo hay comunicadores muy buenos que nos hacen sentir la tranquilidad de que las cosas van están quedando en buenas manos.

Aquellos que no ingresan a este medio con un criterio de responsabilidad bien claro de todo lo que con lleva este trabajo, de ser la voz que representa a millones de personas que no tienen la misma oportunidad de nosotros de poder hablar, de ser escuchado, ser creídos, pues no permanecen.

¿Cómo ha ido cambiando la manera de hacer comunicación?

Definitivamente que ha ido cambiando, hoy en día la comunicación es más directa, hay que dar el mayor contenido, el mejor mensaje en más corto tiempo. Sin embargo a nivel de principios y de valores y de un ejercicio serio e integro de la comunicación, quienes decidimos asumirlo de esa forma, no lo hemos variado.

¿Cómo combina la comunicación y su rol de madre?

Pues yo ni sé como lo puedo lograr , creo que hay un factor muy importante que es el de priorizar. Amo al publico, agradezco inmensamente el que me hayan tenido aquí por 38 años, pero el ejercicio de la maternidad, mi hija, mi familia siempre van a ocupar un rol prioritario



¿Aceptaría un cargo político?

Me han ofrecido muchisímas veces candidaturas, cargos en el tren gubernamental , me han ofrecidos embajadas, pero a la verdad nunca me he atrevido a dar el paso, siendo sincera, no te puedo decir ni q ue si ni que no pero siempre que sea para servir para ir dejando una impronta y generando grandes transformaciones, voy a estar ahí.