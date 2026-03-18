Santo Domingo.– Durante su paso por la alfombra roja de los Premios Soberano 2026, el empresario y comunicador Santiago Matías afirmó que cualquier artista que reciba el Gran Soberano es merecedor del máximo galardón que otorga Acroarte.

“El Gran Soberano es un reconocimiento al esfuerzo, la trayectoria y el impacto. Cualquiera que Acroarte considere digno, es válido”, expresó.

Expectativas y postura ante el premio

Matías también aseguró que será el ganador en la categoría Youtuber del Año, al considerar que este reconocimiento refleja el crecimiento de las plataformas digitales y fortalece a la nueva generación de creadores de contenido.

Sobre sus expectativas, indicó que será una noche exitosa para él. “Esta noche me voy cargado de premios”, comentó.

No obstante, dejó claro que, de no obtener el Gran Soberano, continuará respaldando la premiación, destacando su admiración por el evento y el esfuerzo que implica su realización.

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“Si no gano, seguiré apoyando estos premios porque los amo. Aquí hay un trabajo enorme de los patrocinadores, Acroarte y todos los artistas. ¿Cómo es posible que, estando en República Dominicana, no le demos el cariño y la altura que merece este premio? Estos son los mejores que hay”, manifestó.

Estilo en la alfombra roja

Durante la alfombra roja también llamó la atención por su estilo, al lucir un diseño del reconocido creador Cristian Lagares.

Nuevos proyectos en agenda

Tras el éxito de su reality show La Casa de Alofoke, el CEO de Alofoke Media Group adelantó que prepara nuevos proyectos con mayor nivel de interacción y proyección internacional.

“Veremos un contenido más abierto, con mucha interacción y una visión global”, afirmó.

Asimismo, en tono sarcástico, se refirió al posible lanzamiento de La Mansión de Luinny 2. “Esperamos que la lancen un día antes”, dijo.