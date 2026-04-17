El proceso de Jean Alain Rodríguez inició el 28 de junio de 2021, con requisa a su casa.

Los múltiples reenvíos e incidentes en los casi 5 años que lleva el proceso contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez han sonado todas las alarmas sobre el desenlace de un juicio que se inició con mucho ruido.

Participación Ciudadana advirtió que el proceso puede aproximarse a una posible extinción de la acción penal por sucesivos reenvíos que han impedido avanzar dentro del plazo legal.

Pero es posible que el movimiento perdiera la perspectiva al culpar a Rodríguez y sus abogados de la supuesta táctica dilatoria con el propósito de provocar la extinción del espinoso juicio.

Aunque los acusados lo han negado, en todo caso no se trataría más que de uno de sus muchos medios legales de defensa. Al entrar en la polémica, la directora de la Pepca, Mirna Ortiz, descartó una posible extinción del proceso, pero responsabilizó al tribunal de las dilaciones por lo que definió como garantista en extremo.

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Ortiz señaló que en el Segundo Tribunal Colegiado Rodríguez y los demás acusados han presentado incidentes “que a todas luces son inadmisibles” porque ya han sido fallados y rechazados.

Si es así, intriga que la Pepca no haya interpuesto ninguna acción contra los jueces que conocen un caso que comenzó con mucho ruido y que por la lentitud con que transcurre genera preocupación.

El exprocurador y demás encartados están acusados de un supuesto desfalco por más de seis mil millones de pesos. No deja de temerse un colapso del proceso si las pruebas contra los acusados no son contundentes.