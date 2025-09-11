Santo Domingo.- El jardinero de los Marineros de Seattle, Julio Rodríguez, ha logrado una gran temporada este año en el béisbol de Grandes Ligas, donde ya suma más de 30 «vuelacercas».

Rodríguez, considerado un pelotero que puede hacer muchas cosas en el terreno para ayudar a su equipo, también suma 87 vueltas remolcadas, con 265 de promedio y 25 bases robadas.

Su defensa también es elogiada y puede aportar velocidad en las bases, ayudando a los Marineros a posicionarse como uno de los mejores equipos en la división oeste de la Liga Americana.

Rodríguez es bastante joven, pues apenas tiene 24 años y suficiente herramienta para seguir escalando en las Grandes Ligas.

No cuenta con mucha publicidad en la prensa, pero ha demostrado que es un pelotero de valor, y el tipo de jugador que muchos equipos quisieran tener en su lista.