Si quieres que tu secreto sea guardado, guárdalo tú mismo”.

Séneca

“No confíes tu secreto ni al más íntimo amigo; no podrías pedirle discreción si tú mismo no la has tenido”.

Ludwig van Beethoven

El profesor Ramón Rodríguez (El Teacher), preparó un excelente trabajo del entrenador físico Kostia Santana Logvinenko que lo compartiré con ustedes.

La labor del profesor Santana Logvinenko la podría calificar de extraordinaria para el buen desarrollo físico de cientos de atletas de primer nivel y otras categorías.

Veamos que nos dice el Teacher sobre Kostia:

Luis Féliz, de baloncesto, atendido por el dominicano-ruso Kostia Santana Logvinenko.

No hay dudas de que en la actualidad existe un gran interés por parte de profesionales e instituciones por dar un carácter científico al estudio de las actividades físicas y deportivas. Siendo el deporte una industria multimillonaria, es entendible, que la palabra improvisación no tiene cabida en esta área del saber.

Kostia Logvinenko es el mejor ejemplo de que detrás de los grandes atletas de alto rendimiento debe de haber un profesional actualizado al más alto nivel y con la experiencia para llevar bienestar a los atletas en el sentido más amplio de la palabra.

Kostia nació en Ucrania en el año de 1985. Hijo de padre dominicano, y ya nacionalizado.

El ruso como se le conoce, se ha abierto espacio en el área de la preparación física y ha servido como preparador físico a atletas del nivel de Christopher Duarte, escolta de Indiana Pacers, el prospecto de los Mets de Nueva York, Ronny Mauricio, el cual reveló recientemente el impacto positivo que ha tenido Kostia en su carrera deportiva al trabajar con él desde los 13 años.

Dentro del innumerable grupo de atletas meritorios que han trabajado exitosamente con Kostia, están: Bethania de la Cruz, Gaila González, Rigoberto Mendoza, Jean Montero, Ángel Delgado, el ex NBA, Francisco García, Grandes Ligas como Eloy Jiménez, quien está recientemente entrenando, así como, Rafael Devers y Brayan de la Cruz, todos pertenecientes a la International Prospect League-IPL- de Amauris Nina, entre cientos de atletas que han confiado en la capacidad del joven preparador físico que cada día recibe más atletas de alto rendimiento, que confían en su capacidad y talento.

Kostia Logvinenko observa trabajar a Ángel Luis Delgado.

Un caso especial lo representa el joven prospecto de baloncesto del Club Mauricio Báez, Luis Féliz, quien ha trabajado físicamente con Kostia Santana y su avance ha sido muy notorio, no solamente en el aspecto físico, sino también en lo psicológico.

Importa decir para ayudar a los jóvenes que sueñan con alcanzar el éxito como Kostia, que sus logros no han sido por pura casualidad, Kostia tiene una licenciatura en Psicología Clínica, facilitador de la formación profesional y Máster en rendimiento atlético, así como otras especialidades en países que están a la vanguardia del entrenamiento deportivo, como: España, Estados Unidos y Argentina, con maestros del nivel de Ariel Couceiro, Donnie Ramón, Gray Cook y David Alexander, quienes le han impactado con sus enseñanzas

La respuesta a cómo se define un preparador físico varía de acuerdo al profesional en la materia. Kostia fue preciso y me dijo: “lo primero es que debe ser un técnico especializado en el área de entrenamiento, buscando mejorar la condición física y motivacional del atleta, fomentando hábitos saludables, mediante una programación que permita alcanzar los objetivos trazados”.

Kostia Logvinenko o el ruso, como prefieren llamarlo sus amigos, fue muy estricto al señalar: “Una buena preparación física es fundamental para obtener adaptaciones sólidas en la condición física del atleta, para reducir el riesgo de lesiones, llevando un proceso de evaluación y valoración del atleta, antes de cualquier tipo de actividad física”.

En lo personal, me gustó que el joven preparador físico haya señalado que ama su profesión y trabaja apasionadamente día tras día desde hace 9 años, no solamente con atletas ya realizados, sino con jóvenes que sueñan con alcanzar el estrellato y la fama.

La moraleja está clara como un cielo de verano: nada se regala en el mundo de hoy. Hay que trabajar con dedicación y ahínco como lo ha hecho Kostia Santana Logvinenko: el ruso.”

Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos.