La historia detrás del éxito navideño “Felicia me muero”

Hay temas que se convierten en bandas sonoras de fechas especiales. En la temporada navideña, la radio difunde canciones que el oyente asume, interpreta, baila y disfruta, a veces sin conocer la historia detrás de esas letras.

Las melodías se instalan en la memoria colectiva, despertando emociones que van desde la nostalgia hasta la euforia. Y así, el fin de año se convierte en un compendio de recuerdos al compás de ritmos contagiosos.

Existen, además, agrupaciones que, aunque de trayectorias cortas, dejan huellas imborrables en la historia musical gracias a un solo tema exitoso. Tal es el caso del merengue Felicia me muero, que se ha ganado un lugar especial en las fiestas de diciembre por su jocosidad y esencia pueblerina. Su letra y melodía, cargadas de humor y picardía, transportan a quienes la escuchan a un rincón del Caribe donde la alegría se desborda.

El merengue fue interpretado por la Banda 2000, un grupo originario de la provincia María Trinidad Sánchez, en República Dominicana.

La canción cobró vida en la Navidad de 1996, cuando su pegajoso ritmo y sus expresivas voces conquistaron al público. En esa época, Rafelito Ferreira y Luis Corniel, este último conocido por su inconfundible interpretación del personaje de “el viejo”, dieron vida al tema. Corniel, junto a su hermano Ángel, lideraba la agrupación que logró dejar una marca con esta canción.

Felicia me muero no solo se convirtió en una pieza bailable y alegre, sino en un emblema de la identidad festiva de una generación. Fue y sigue siendo el himno que, al sonar en la radio, desata sonrisas y pasos de baile, recordando que la música tiene el poder de capturar momentos y hacerlos eternos.

Indagando información con la intención de narrar la historia de este himno navideño, llegamos hasta Freddy Gerardo, autor, compositor y arreglista de Felicia me muero (ahora se entiende el parecido al sello musical del también compositor de El Pollito).

El popular merenguero revela detalles interesantes sobre su propia carrera, pues resulta que éste fue su segundo arreglo y, ahora cae en cuenta de que su primer arreglo también fue navideño. “Ahora caigo en cuenta que mi primer arreglo fue ‘Pa’goza’, otro éxito navideño, en la voz de Sony Cristal (Hostiano Basílico Mateo Alcántara, hermano del merenguero Richie Ricardo).

“Esta canción se hizo para Richie, pero la grabó su hermano que era corista de su agrupación. Después él formó su orquesta y debutó con ella. Esas letras las traje de San Juan de la Maguana cuando vine a residir a Santo Domingo, pero no estaban completas y Sony las completó, las registró y no me dio los créditos”, revela Gerardo y ríe de buenas ganas al recordar esta ocurrencia.

Intentamos contactar al doctor Jorge Luis Corniel, residente en Santo Domingo, y al intérprete de Felicia me muero, quien, de acuerdo a una fuente, reside en Nagua, pero ambos intentos fueron infructuosos.

Aunque el proyecto no continuó, la Banda 2000 revive cada época navideña en la radio y la memoria de los oyentes como una reiteración de que la buena música es imperecedera.

¿Quiénes son?

La Banda 2000 estaba encabezada por dos talentosos músicos: Luis Corniel, un trompetista que también formó parte de la banda de Fernando Villalona y que en la actualidad ejerce como médico, y Ángel Corniel, quien era el bajista de la banda y que hoy es abogado. La agrupación también contaba con el cantante Rafelito Ferreira y los coros eran enriquecidos por Luis Alcequiez, quien en la actualidad es integrante de la orquesta de Héctor Acosta. La evolución profesional de estos artistas refleja una transición notable desde la música hacia diferentes caminos en sus vidas.