La nueva provocación de Donald Trump a Venezuela

Donald Trump

Presidente de Estados Unidos

Aunque no se puede negar, se trata, de ser ciertas las operaciones encubiertas de la CIA que ha autorizado en Venezuela, de otra provocación. La destrucción de supuestas narcolanchas que salen de la nación y ahora el espionaje que según The New York Times se ha autorizado violan la soberanía de Venezuela y la región.

Zohran Mundani

Candidato alcaldía Nueva York

Las encuestas lo apuntalan como favorito para ganar las elecciones del 4 de noviembre a la alcaldía de la urbe. La comunidad dominicana, tradicionalmente demócrata, se ha volcado en favor de sus aspiraciones tras la decisión del actual alcalde Erick Adams de abandonar la carrera por la reelección. Pero todavía tiene que ganar.

David Collado

Ministro de Turismo

Enaltece su imagen y a República Dominicana la distinción como “Ministro de Turismo de las Américas” que le ha otorgado la Organización Mundial del Turismo (ONU-Turismo). Solo con la recuperación de la actividad tras la pandemia del covid se hacía merecedor del significativo reconocimiento.