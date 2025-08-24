La subdirectora general de la academia mallorquina, Maribel Nadal (i), posa junto a la actriz, productora y directora Eva Longoria durante su visita a las instalaciones de la Rafa Nadal Academy by Movistar durante su estancia en Mallorca y ha aprovechado para disfrutar de las nuevas pistas de pádel, inauguradas hace pocos días. EFE/Rafa Nada Academy Mallorca/

Palma. – La actriz, productora y directora Eva Longoria ha visitado las instalaciones de la Rafa Nadal Academy by Movistar durante su estancia en Mallorca y ha aprovechado para disfrutar de las nuevas pistas de pádel, inauguradas hace pocos días.

La subdirectora general de la academia mallorquina, Maribel Nadal, ha ejercido de anfitriona de la protagonista fruto de su relación pasada en los enfrentamientos de la Hexagon Cup, el torneo de pádel celebrado anualmente en Madrid donde ambas se cruzaron anteriormente.

Eva Longoria es propietaria del equipo ‘Eleven Eleven’ que participa en el evento, mientras que Maribel ejerce como cara visible del equipo que compite en representación de la Rafa Nadal Academy Team, subcampeón de la última edición.

Las instalaciones de pádel en la academia del extenista manacorí Rafa Nadal fueron ampliadas con la construcción de pistas indoor, que fueron inauguradas esta misma semana con la visita de la número 1 del mundo, Gemma Triay.