Recuperación de espacios públicos: un paso con muchos desafíos

Auspiciosa la jornada de recuperación de algunos espacios públicos realizada por el Ayuntamiento del Distrito Nacional en los ensanches La Fe y Kennedy, pero hay otras áreas de esos sectores que necesitan se haga lo mismo, incluso en las mismas calles intervenidas.

Ocupadas por comercios, talleres de mecánica, chatarras y vecinos desaprensivos por las calles y aceras de los ensanches es difícil transitar a pie o en vehículo.

Como no ha hay consecuencias ni vigilancia, los conductores, para colmo, no respetan las señales de tránsito al desplazarse a contravía o estacionar sus vehículos en áreas prohibidas.

Vecinos de ambos sectores habían reclamado la intervención de las autoridades para restablecer el orden y la seguridad en las calles y aceras.

Puedes leer: Desalojos en Arroyo Hondo: residentes denuncian violencia

Con la arrabalización de los espacios se plantea también un problema de ornato y de tipo sanitario. El operativo no debe ser coyuntural ni para engalanar calles y sectores con motivo de las fiestas navideñas.

De todas formas el Ayuntamiento tiene que tener muy en cuenta en que si no se establece una vigilancia en cualquier momento los espacios vuelven a ser reocupados por dueños de negocios.