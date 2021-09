Laura Bozzo sería culpable por demanda de Gabriel Soto e Irina Baeva

La Botana.- La conductora peruana Laura Bozzo está citada este 20 de septiembre en un juzgado por la demanda interpuesta por Gabriel Soto e Irina Baeva, donde de no presentarse podría ser declarada culpable.

En marzo del 2020 Bozzo fue demandada por los actores, quienes se dijeron víctimas de ataques y difamaciones por parte de Laura, afectando su reputación y prestigio personal.

El abogado de Soto declaró: “En caso de que no se presente a declarar la señora Bozzo, va a ser declarada confesa. Tiene que haber una reparación económica, además de la publicación de un extracto de la sentencia en los mismos medios y con la misma importancia con la que se publicaron los videos en los que la señora afecta con sus declaraciones a mis representados”, señaló a los medios.

Actualmente Laura Bozzo se encuentra prófuga de la justicia, tras una orden de aprehensión que se giró en su contra por una millonaria deuda que tiene con la hacienda pública.

Mientras tanto, el pasado 7 de agosto, Laura compartió en Instagram un video bailando, ya celebrando que estaba a punto de cumplir 70 años:

“A días de cumplir 70 años este es mi mensaje: nunca se sientan menos por la edad es solo un número, podemos cumplir nuestros sueños siempre y les digo, quiero que me recuerden por siempre empoderar a la mujer por hacerles ver que todo se puede lograr a cualquier edad y he pasado por lo peor, me han robado todo, pero aquí estoy luchando por salir adelante y lo voy a lograr, arriba las mujeres”, escribió.