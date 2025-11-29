El expresidente Leonel Fernández afirmó este sábado que el país atraviesa una difícil situación, debido a la volatilidad de la tasa de cambio, la inseguridad ciudadana, los apagones, la disminución del poder adquisitivo, la falta de agua y la desaceleración y decrecimiento de la economía.

En víspera de la marcha que hará este domingo la Fuerza del Pueblo (FP), el exmandatario habló en exclusiva para El Nacional, donde consideró que el Gobierno sufre un serio problema de credibilidad y de falta de confianza.

Tras criticar la ineficiencia de las autoridades, Fernández, principal líder opositor, entiende que es una necesidad nacional que las autoridades mejoren la calidad de vida del pueblo, que a su juicio, no siente ese apoyo estatal.

“Se deben mejorar los servicios públicos, porque en realidad lo que está ocurriendo en República Dominicana es que ha habido un deterioro al mismo tiempo de todo y eso ya está afectando el bolsillo y el ánimo del pueblo dominicano”, añadió.

“Por tanto, hay que rescatar la fe, la confianza de que tendremos un mejor futuro construyendo una alternativa diferente como lo es la Fuerza del Pueblo”, manifestó.

Fernández dijo que en virtud de esos males descritos, la “Marcha del Pueblo” que recorrerá hoy calles y sectores del Distrito Nacional, será un total éxito, porque la misma, asegura, ha concitado la participación de numerosos sectores nacionales.

“El gran malestar social que atraviesa República Dominicana se ha convertido en un gran estímulo a la convocatoria de la marcha de mañana (hoy)”, expuso.

Las declaraciones del exgobernante están contenidas en un audio telefónico exclusivo enviado a esta redacción por su equipo de prensa.

“Será una marcha masiva, una marcha que se hará sentir con todo el peso de reclamo a las autoridades, para que mejoren la calidad de los servicios públicos, porque en realidad lo que está ocurriendo en República Dominicana es que ha habido un deterioro al mismo tiempo de todo”, manifestó el exmandatario.

Marcha

La caravana partirá desde la intersección de Albert Thomas con Nicolás de Ovando y concluirá en la avenida México esquina Duarte, Distrito Nacional, donde Leonel Fernández, presidente de la FP, ofrecerá un discurso sobre los problemas que afectan a los dominicanos.

La misma está pautada a iniciar a las 10:00 de la mañana. Según los organizadores, desde el punto de partida, la marcha continuará derecho por Nicolás de Ovando, girará a la derecha por la calle Mutualismo (calle 10) y avanzará por la misma vía.

Posteriormente, doblará nuevamente a la derecha por la calle María Viuda de la Cruz; proseguirá hasta la avenida Duarte y de ahí se desplazará en línea recta hasta llegar a la avenida México.

Sectores

La Fuerza del Pueblo, en los detalles de su actividad, puntualizó que el trayecto abarcará los sectores La Zurza, Simón Bolívar, Ensanche Capotillo, Villas Agrícolas, Villa Juana, Consuelo, Mejoramiento Social, y finalizará entre San Carlos y Villa Francisca.