Letón Pé llega más vibrante en nueva canción

A pesar de que la música y ella se eligieron, al pisar el escenario Letón Pé no se sentía cómoda en sus inicios, ya que este espacio la intimidaba y le impedía mostrar todo su potencial, pero un día se lanzó sin pensarlo y todo cambió.

La escena se convirtió en su lugar feliz, donde se siente útil “y hago disfrutar a las personas, y conectar con algo más grande que nosotros que es la música”.

Esa comodidad sigue dando como resultado buena música, y en esta ocasión la cantante presenta su nuevo sencillo Rojo rubí, que también es el título de su próximo EP, en el que se inspira y rinde homenaje al clásico atemporal de Los Hermanos Rosario, La dueña del swing.

Letón Pé

“Es una interpolación en cierto modo, es como mi perspectiva de esta legendaria canción, es como si fuera la narrativa de La Dueña del Swing, pero desde una perspectiva propia, femenina, igual basándose en una mujer que es un imán en la pista de baile”, expresó la cantautora durante una conversación con Qué Pasa! enfatizando que Su EP “Rojo rubí”, compuesto por seis canciones, y del cual ya ha estrenado tres “es una versión más decidida, más atrevida, de lo que es mi persona artística”.

Continuó diciendo que “para mí, ellos han sido más allá de una influencia, su música me trae muchos recuerdos de mi infancia, yendo a actividades y bailando a ritmo de todos sus hits. Si bien no hago merengue per sé, para mí siempre ha sido muy importante de alguna forma elevar lo que es el folclor, ya sea dentro de mi propio lenguaje, y saliéndome un poquito de lo que se esperaría”.

Rojo rubí marca la primera colaboración entre Letón Pé y el productor ganador del Grammy Latino Julián Bernal, con quien pudo incorporar una mezcla de merengue con guitarra, reggae y percusión.