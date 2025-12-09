Santo Domingo. – El Senado de la República recibió ayer, de manos del Poder Ejecutivo, el Anteproyecto de Ley Orgánica de la Policía Nacional, una propuesta que busca modernizar la organización y funcionamiento de la institución mediante la creación de un régimen especial de carrera y una estructura orgánica más eficiente.

El presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos, recibió el documento de parte del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, quien estuvo acompañado por los miembros de la comisión designada por el presidente Luis Abinader para revisar y reformar la ley que regula la Policía Nacional.

“Informamos al país que este proyecto será enviado mañana a la comisión correspondiente para su estudio”, expresó De los Santos. Aseguró que el Senado trabajará para ofrecer al país, en el menor tiempo posible, la reforma policial necesaria y elaborada por la comisión “con tanto tiempo y profesionalidad”.

Puede leer: Nueva resolución: Bebidas alcohólicas hasta las 4 a.m. en fiestas

El presidente del Senado también destacó las importantes reformas impulsadas por el Congreso Nacional a solicitud del presidente Abinader, entre ellas la reforma constitucional, las modificaciones a la Ley de Compras y Contrataciones, el Código Penal, el Código Procesal Penal —ya promulgadas—, así como la revisión del Código de Trabajo, actualmente en estudio en la Cámara de Diputados.

De su lado, Antoliano Peralta valoró el trabajo realizado durante año y medio por la Comisión para la Reforma de la Policía, cuyos miembros realizaron múltiples revisiones al documento. “Estamos convencidos de que este proyecto representa un gran avance. Una vez aprobado y convertido en ley, la Policía Nacional será totalmente distinta y entrará al siglo XXI”, afirmó.

El anteproyecto establece tres categorías dentro de la carrera policial: Directiva, Intermedia y Agente Patrullero. Además, introduce nuevos protocolos de patrullaje y fortalece la formación de los agentes, con énfasis en el respeto a los derechos fundamentales.

Para Servio Tulio Castaños Guzmán, coordinador de la comisión, la propuesta “transforma la institución y la adapta a los nuevos tiempos”, mejorando la supervisión y priorizando un modelo de patrullaje más eficiente. “Debemos tener policías bien formados y en constante capacitación”, apuntó.

Castaños Guzmán también destacó que la reforma se elaboró con la participación de diversas instituciones y tras un recorrido nacional en el que se escucharon opiniones de empresarios, líderes religiosos y miembros de la propia Policía Nacional.

La pieza legislativa deroga por completo la Ley 590-16, Orgánica de la Policía Nacional, así como el Decreto 20-22, que aprobó su reglamento de aplicación, y cualquier otra disposición legal o reglamentaria que resulte contraria. También deroga los artículos 21 y 22 de la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

En el acto de entrega estuvieron presentes Mu Kien Sang Ben, Elena Viyella, Jimmy Ospina, Marisol Vincens, Radhamés García y Adolfo Ramírez, entre otros.