Santo Domingo. – Los Tigres del Licey anunciaron este viernes la liberación de 14 jugadores, incluyendo siete lanzadores, quienes ahora tienen la libertad de firmar con cualquier otra organización del béisbol invernal dominicano o del extranjero.

Jugadores liberados

Entre los pitchers que han dejado el equipo se encuentran: Carlos Contreras, Juan Daniel Encarnación, Bryan Mena, Wilker Reyes, Víctor Simeón, Armando Vásquez y Lisandro Santos.

Por otra parte, los jugadores de posición liberados incluyen al receptor Nerio Rodríguez, los jugadores del cuadro Robel García, Juan Báez, Brenny Escanio y Anderson Tejeda, así como los jardineros Ariel Almonte y Allan Cerda.

Mensaje del gerente general

El gerente general de los Tigres, Audo Vicente, agradeció a cada uno de estos jugadores por sus aportes a la causa del Licey y les deseó éxito en cualquier organización en la que continúen sus carreras deportivas.