La actriz dominicana, Cheddy García, publicó este jueves un video frente a un establecimiento de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur) en demanda del alto costo de la factura eléctrica.

“¡Edesur no me atraque!”, expresó la comediante en el audiovisual en el que aparece en plena calle de rodillas y con los brazos alzados.

Motivó a los ciudadanos con la misma situación a tomarse una foto o video en las afueras de uno de los establecimientos de las empresas distribuidoras de electricidad.

“Pueblo dominicano: Si eres víctima de facturas injustas, y de aumento vertiginoso, ve a una estafeta de las EDES y tírate una foto o haz un video así. Envíamelo al 809-763-4249 o etiquétame que lo voy a subir. La frase es: Edesur no me atraque, Edenorte no me atraque y Edeeste no me atraque”, indicó.

En los comentarios, mientras algunos usuarios envían emojis de risa ante la acción de la llamada “Mamá del humor”, otros la respaldan calificando su llamado como “la voz de todos”.

Puedes leer: “¡No prosperó!”: Cheddy García visita Edesur por reclamo de factura eléctrica

“Papá Dios. La voz de todos”, “Gracias mamá por siempre ser nuestra voz”, “Uno se ríe pero es verdad sí”, “La voz de aquellos que no tenemos quien nos escuche. El pueblo unido jamás será venciendo. Vamos todos”, “Bueno mamá va a poner orden en este desorden que hay en RD”.

Recientemente Cheddy García compartió en redes sociales su visita a una de las oficinas de Edesur debido a que interpuso una reclamación por el costo de la factura eléctrica, sin embargo, la empresa le notificó que la reclamación “no prosperó”.