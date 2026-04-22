Foto suministrada por la propietaria de la casa sobre los daños ocasionados.

La Fiscalía de Jarabacoa fue apoderada de una denuncia contra el Grupo Ramos y tres constructoras por la destrucción de una verja perimetral de una vivienda propiedad de una señora en el Pinar Dorado, La Sabina.

Alexandra Nereyda Ventura Pichardo de Gómez denunció que mientras se encontraba trabajando en Punta Cana fue informada por su sobrino José Miguel López y su empleado Pedro Guillermo Marte Hernández que la verja que protegía la propiedad y la delimitaba fue destruida por parte del ingeniero Francisco Rosario, quien realiza la construcción de un muro de gaviones para la tienda La Sirena.

La propiedad está ubicada al frente de la tienda La Sirena que recién se instala en ese municipio, en la calle Pinar Dorado, municipio Jarabacoa, La Vega.

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La señora que se presentó el pasado lunes ante la oficial de recepción de denuncia Carmelina Veloz Abreu, denunció además del Grupo ramos a las empresas Constructora SRL Mares, Fondeur y Asociados, Maccferri del Caribe, por daños a la propiedad y violación a la propiedad privada.

Los responsabilizó de destruir la verja de una villa privada donde entraron equipos pesados y obreros sin permiso de los dueños y sin autorización legal, el viernes y el pasado lunes.