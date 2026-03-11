Santo Domingo.– Agentes policiales retuvieron en Bayahíbe, provincia La Altagracia, a una joven que presuntamente sería Yessica Pamela Cruz Valenzuela, de 20 años, reportada como desaparecida tras salir de su residencia en el sector Pantoja, en Santo Domingo Oeste.

La joven fue identificada por la propietaria de una tienda en Dominicus, quien relató que llegó a su negocio en busca de empleo. Posteriormente, al ver en redes sociales publicaciones sobre su desaparición, la comerciante la reconoció y alertó a un agente para que la retuviera.

Según explicó, la joven se encontraba llorando y se negaba a regresar a Santo Domingo alegando problemas familiares.

Las autoridades informaron que aún no se ha confirmado oficialmente su identidad, mientras continúan las verificaciones y las coordinaciones con sus familiares.