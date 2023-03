Luis Severino está contento con su estado físico

LAKELAND, Fla. — Luis Severino elevó su conteo de lanzamientos a 54 el viernes y continuó animado por cómo se siente físicamente.

Pero el derecho de los Yankees todavía tiene al menos una cosa que arreglar, según lo que le han dicho los swings de los bateadores en lo que va de la primavera.

“Que mi control deslizante apesta, eso es lo que me están diciendo en este momento”, dijo Severino con una sonrisa después de lanzar cuatro entradas en una victoria por 4-3 sobre los Tigres en el Joker Marchant Stadium. “Necesito trabajar más en mi control deslizante. No es el movimiento, es solo la ubicación en realidad”.

Severino permitió dos jonrones a los Tigres y ahora ha permitido cinco en 8 ²/3 entradas esta primavera.

Uno de los jonrones del viernes fue en un control deslizante de Eric Haase, quien también lo llevó profundo en un control deslizante el 27 de febrero.

“Para mí, ese es el lanzamiento que toma más tiempo para estar listo”, dijo Severino. “Solo necesito trabajar más en el lugar. Pero todo lo demás estuvo muy bien”.

El gerente Aaron Boone estuvo de acuerdo con esa evaluación.

“Su control deslizante es lo último que se agudiza porque sus cosas están ahí”, dijo Boone. «Se ve bien. Hoy ha sido otra buena salida, buen paso para él. Saliendo muy fácil, se mantiene en su entrega, ya tiene una muy buena sensación de su cambio. Así que me siento alentado donde está”.

Jhony Brito

Los Yankees necesitan que Severino se mantenga saludable , especialmente después de que sus compañeros abridores Carlos Rodón (distensión muscular leve en el antebrazo) y Frankie Montas (cirugía de hombro) ya se han perdido por lesiones.

La última vez que Severino tuvo una temporada completamente sana fue en 2018.

“Me siento feliz donde estoy ahora”, dijo Severino. “Incluso al día siguiente, a veces lanzo y siento que lancé un bullpen, ni siquiera estoy adolorido. Esa es una gran señal cuando me despierto al día siguiente y no me siento horrible”.

Jhony Brito impresiona

El lanzador derecho Jhony Brito, quien se encuentra entre los lanzadores abridores con los que se contará si la rotación de los Yankees sufre más lesiones, lanzó tres entradas con pelota de una carrera en relevo de Luis Severino.

“Fácil velocidad en su recta, fácil comando con la recta”, dijo el manager Aaron Boone. “Para él se trata de mejorar un poco con sus cosas secundarias”.



Estevan Florial

Estevan Florial, quien podría tener una oportunidad en el jardín central con Harrison Bader lesionado, abrió allí el viernes y se fue de 3-0 con dos ponches.

UN APUNTE

Lou Trivino fuera

Lou Trivino, quien se perderá el comienzo de la temporada con lo que el gerente general Brian Cashman describió como un “esguince leve del ligamento del codo”, dijo que el problema surgió después de que hizo su debut en la Liga de la Toronja.

Por: Greg joyce

New York Post