Jenny Blanco: “Intento no tomarme nada personal”

La comunicadora Jenny Blanco, quien pertenece al elenco del programa “De Extremo a Extremo”, está lista para un proyecto en solitario.

¿En qué ha cambiado Jenny Blanco que la gente no acepta?

En que me atrevo más a expresar mis pensamientos y opiniones sobre muchos temas, aunque estos puedan generar diversos comentarios, a favor y en contra. Siempre me he cuidado de los dimes y diretes, sin embargo cuando entiendes que lo amerita, tienes que expresarte.

¿Cómo manejas las críticas?

Si hablan de mí y eso no atenta contra mi moral y mis valores, y los de mi familia, no le doy importancia. Escucho lo que dicen y trato de tomar solo lo bueno (si se puede) jaja.

Intento no tomarme nada personal y entiendo que es el trabajo de muchos en este medio. En ocasiones esos que me han criticado cuando me ven en la calle me dicen: ‘Disculpa lo que dije de ti tal día, tú sabes qué hay que ponerle sazón a la cosa’, entonces a estas alturas, son más importantes las acciones que las palabras para mí.

¿Cómo ha sido tu relación con el nuevo elenco?

Es buena. No somos mejores amigas, pero sí compañeras de trabajo, mujeres profesionales con personalidades diferentes y claramente algunas nos llevamos mejores que otras, sin embargo, hemos tratado de enfocarnos en nuestro trabajo, para llevarle calidad al público.

¿Estás lista para enfrentarte en un proyecto en solitario?

Cuando me hacían esta pregunta anteriormente había dicho que prefería pertenecer a un proyecto grupal, sin embargo, en esta etapa de mi carrera profesional estoy lista para asumir la responsabilidad y el reto de un proyecto en solitario. ¡Estoy ready! ¡Ready! Jaja.