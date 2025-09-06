El cantante colombiano Maluma volvió a acaparar la atención en las plataformas digitales tras exhibir un Ferrari Purosangue verde menta, un vehículo de lujo personalizado y considerado único en el mundo. El artista compartió imágenes y videos del momento de la entrega en sus cuentas oficiales, donde se le ve celebrando la llegada de la nueva joya automotriz a su garaje.

El Ferrari Purosangue, primer SUV de la prestigiosa marca italiana, tiene un precio cercano a los 280.000 dólares, equivalentes a más de 1.100 millones de pesos colombianos al tipo de cambio actual.

El modelo ofrece más de 700 caballos de fuerza, capacidad para cuatro pasajeros y detalles técnicos que lo convierten en uno de los automóviles más exclusivos y codiciados del mercado de alta gama.

Puedes leer: El emotivo momento en que Emilio Estefan y Vladimir Dotel comparten escenario improvisado

Maluma personalizó su nuevo vehículo con toques únicos, entre ellos una marquilla roja en una de las maletas con la inscripción “Don Juan”, apodo con el que el intérprete suele identificarse. La exclusividad del automóvil no solo radica en sus prestaciones, sino también en que poseer un Ferrari requiere cumplir exigentes requisitos de la marca, lo que convierte su adquisición en un símbolo de estatus y poder adquisitivo.

Las imágenes del vehículo rápidamente se hicieron virales y generaron múltiples comentarios entre sus seguidores. “Ufffff, bello. Disfrútalo bro, que para eso trabajas”, “Lanchotaaaa felicidades mi niño ❤️” y “Una vueltita😍🔥” fueron algunos de los mensajes que acompañaron la tendencia digital. Otros, en cambio, cuestionaron el nivel de lujo en contraste con las realidades sociales de la región.

Puedes leer: El icónico pan con coco de Samaná

Este no es el primer auto de lujo que suma el artista a su colección, aunque sí representa una adquisición especial al tratarse del primer SUV de Ferrari y por el alto nivel de personalización que lo convierte en una pieza prácticamente irrepetible.

El estreno de este Ferrari coincide con el buen momento mediático de Maluma, quien hace apenas unas semanas fue tendencia por su concierto en El Salvador, donde destacó la energía del público y reconoció los cambios experimentados en ese país bajo la gestión del presidente Nayib Bukele. Sus palabras generaron opiniones encontradas, pero confirmaron la fuerte conexión del intérprete con sus seguidores en América Latina, tanto dentro como fuera de la música.