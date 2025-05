En cuanto a regalos, para muchos, aún el Día de las Madres es sinónimo de obsequiar utensilios de cocina, pero los tiempos cambian, así como los gustos y deseos de ellas.

En resumen ¡Mamá ya no quiere platos, vasos o juegos de tacitas de café! Este tipo de regalos no debe estar en la lista, ni siquiera en los pensamientos, pues no son regalos, no es algo especialmente para ella, debido a que todos lo usarán en casa.

Ahora mamá valora experiencias, descanso, detalles realizados a mano que la hacen sentir valorada.

¿Entonces qué le regalo? Para responder esta pregunta, hay muchos factores a tomar en cuenta a la hora de encontrar el regalo perfecto para mamá, como sus intereses: lo que le gusta o gustaría hacer, sus colores favoritos y sus necesidades actuales. Recuerda también que, a veces una experiencia puede ser más valioso que algo material.

Regalos que priorizan experiencias y sentimientos son los más valorados por las mamás hoy en día

Spa: Mamá se merece un día para ella, ser mimada, y muy, pero muy lejos de la cocina, aunque sea por un día ¿Cómo se logra? Pues con un Spa. Muchos centros de estéticas y hoteles ofrecen este servicio por paquetes, donde se unen la relajación, con masajes y tratamientos revitalizantes.

Membresía clase de cocina o yoga: si ella es de esas madres que no pueden estar lejos de la cocina, pues una membresía con algunas clases sería genial. Esta es una manera de cocinar platillos nuevos, en un ambiente relajado y divertido.

Ideas creativas como Spa, membresías, y kits de huerto sorprenderán a mamá en su día especial

También una buena opción es una suscripción en clases de yoga, pues esto no solo sirve como ejercicio, también reduce el estrés, mejora la flexibilidad y fuerza, así como la concentración.

Kit de huerto: la naturaleza da una sensación de paz y a muchas madres les encantan las plantas, entonces ¿Por qué no combinar su amor por estas, mientras cultivan? Para lograr esto, un kit de huerto es la opción de obsequio. Con este no solo conectará con la naturaleza, también despertará en ella una forma más sana y consciente de alimentarse, y es un regalo que crecerá, florecerá y dará frutos con el tiempo.

Mamá lectora: si un libro con una taza de café al lado, es su momento favorito, pues un libro es la idea de regalo de perfecta. Una recomendación: el libro “Mamá te quiero y otras cosas que nunca te digo”, de Verónica Grech, haría el regalo doblemente especial, pues a veces queremos decirle a mamá cuanto la amamos, y no sabemos decirlo con palabras.

Set de Skincare: ahora las madres se preocupan más por su piel, y un kit de skincare nunca estará de más. Estos suelen incluir varios productos complementarios, como limpiadores, cremas hidratantes y tratamientos específicos.

Dinero: si ninguna de las opciones mencionadas te convencieron o piensas que no combinan con los gustos de mamá, pues este regalo no falla… el efectivo.

Obsequiar dinero le permitirá a mamá comprar el regalo que realmente desea, pero no quiere decir. Este puedes presentarlo de una manera especial: en una tarjeta con un mensaje personalizado, en un sobre decorado, en una caja sorpresa o doblados creativamente.