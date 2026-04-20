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¡Más carriles, menos accidentes! La solución de Obras Públicas

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¡Más carriles, menos accidentes! La solución de Obras Públicas

Eduardo Estrella, ministro de Obras Públicas.

El ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, a quien como profesional le sobra competencia, resumió en forma simple el drama de las carreteras en el país: se necesitan más carriles para reducir accidentes y acelerar el creciente desplazamiento de camiones, autobuses, vehículos livianos y hasta motocicletas.

Esa visión la corroboran estadísticas como la de que el parque vehicular ya cuenta con más de 6.6 millones de unidades.

Pero Estrella no se limitó a ofrecer una opinión técnica, sino que anunció que Obras Públicas trabaja en el rediseño de las vías para que sean de cuatro carriles.

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Por la trascendencia del transporte y como se habla tanto de inversión en infraestructura, con la ampliación de las vías Obras Públicas ofrece una auspiciosa respuesta a una necesidad prioritaria para impulsar el desarrollo económico y social del país. ¡Enhorabuena!

TEMAS: #Eduardo Estrella#Obras Públicas
El Nacional

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