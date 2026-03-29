El dispositivo de Semana Santa incluirá organismos de socorro, seguridad vial y salud, con el objetivo de prevenir incidentes. / Imagen generada por IA para El Nacional.

Santo Domingo.– Más de 50,000 miembros de distintas instituciones serán desplegados en todo el territorio nacional como parte del operativo de Semana Santa 2026, informó el director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), el general retirado del Ejército, Juan Manuel Méndez.

El funcionario precisó que el dispositivo incluirá organismos de socorro, seguridad vial y salud, con el objetivo de prevenir incidentes y garantizar una respuesta oportuna ante emergencias durante el asueto.

El operativo iniciará el jueves 2 de abril a las 2:00 de la tarde y se extenderá hasta el Domingo de Resurrección a las 6:00 de la tarde, abarcando los días de mayor desplazamiento.

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Durante su participación en el programa «Reseñas, el podcast», Méndez insistió en que la conducta individual sigue siendo clave para evitar tragedias.

“Nadie te puede cuidar mejor que tú”, afirmó.

Recomendaciones

El director del COE exhortó a los conductores a revisar las condiciones mecánicas de sus vehículos, evitar el consumo de alcohol al conducir, respetar los límites de velocidad y utilizar sistemas de seguridad, especialmente en niños.

El general retirado del Ejército, Juan Manuel Méndez dijo que el operativo Semana Santa 2026 contará con más de 400 ambulancias. / Fuente externa.

Advirtió además sobre el alto riesgo del uso de motocicletas, tras recordar que en el operativo anterior se registraron 32 fallecidos, de los cuales 30 correspondieron a accidentes de tránsito y el 86% involucró motocicletas.

En ese sentido, reiteró el llamado al uso obligatorio del casco y a limitar la cantidad de personas por motocicleta.

El operativo Semana Santa 2026 contará con más de 400 ambulancias, hospitales móviles, grúas y 25 centros de atención para niños extraviados en playas y balnearios.

Méndez llamó a la población a actuar con prudencia durante el asueto. “Si decides excederte, pasarás a ser parte de las estadísticas”, advirtió.