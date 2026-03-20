Más de 600 mil personas acudieron a fiscalías en 2026, informa Yeni Berenice Reynoso

Santo Domingo. — Más de 600 mil ciudadanos acudieron durante el año 2026 a las 37 fiscalías que operan bajo la Procuraduría General de la República, en busca de servicios y procedimientos legales, según informó la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso.

De ese total, se registraron alrededor de 270 mil denuncias, lo que derivó en la tramitación de 237 mil casos, los cuales fueron atendidos por fiscales adjuntos en todo el territorio nacional.

Formación en derechos humanos

Las declaraciones fueron ofrecidas durante la apertura de un diplomado especializado en derechos humanos y derecho internacional humanitario, dirigido a miembros del Ministerio Público.

El programa es impulsado por la Universidad Nacional para la Defensa (Unade), institución adscrita al Ministerio de Defensa de la República Dominicana, y busca fortalecer las capacidades legales y éticas de los fiscales.

Reynoso destacó que esta iniciativa forma parte de una política institucional enfocada en ofrecer un servicio más humano y centrado en la ciudadanía.

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Capacitación como eje del desarrollo

“Hoy marcamos un hito formativo al iniciar este diplomado, que fortalece el capital humano del Ministerio Público”, expresó la magistrada, al resaltar la importancia de la capacitación continua.

En ese sentido, afirmó que el aprendizaje permanente es clave para garantizar una justicia más eficiente y respetuosa de los derechos fundamentales.

Garantía del Estado de derecho

La procuradora enfatizó que el Ministerio Público tiene la responsabilidad de velar por el Estado de derecho, tal como lo establece la Constitución.

“Sin Estado de derecho no hay desarrollo, y mucho menos desarrollo humano”, señaló, al destacar que la institución trabaja bajo una gestión orientada a las personas.

Autoridades presentes

El acto fue encabezado por el rector de la Unade, Rafael Vásquez Espínola, junto al director de la escuela, Jorge Luis Vásquez Suárez, y la procuradora de corte Danissa Cruz, directora del Departamento de Derechos Humanos del Ministerio Público.

Durante su intervención, el rector subrayó la importancia de la ética en el ejercicio del poder, mientras que las autoridades académicas destacaron que este tipo de formación contribuye a fortalecer la protección de los sectores más vulnerables.