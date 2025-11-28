Mauricio Báez reafirma su liderazgo en el baloncesto superior del Distrito Nacional

Al ganar de manera consecutiva los últimos tres torneos de baloncesto superior del Distrito Nacional, el conjunto Mauricio Báez afianza su hegemonía en la competencia. Es la segunda vez que repite la historia, pues ya había ganado en forma consecutiva los campeonatos en 1984, 85 y 86. Al imponerse en la presente justa, el equipo de la populosa barriada de Villa Juana se convierte, con 11 triunfos, en el conjunto más ganador.

Supera con una victoria al equipo del club San Carlos. Los torneos ganados por el Mauricio Báez son el resultado de múltiples factores, entre los que sobresalen la mística, organización, disciplina y la inversión en el deporte. Los mauricianos, que han estado presentes en todos los torneos, han contado siempre con un conjunto competitivo, animado también por amplio respaldo de sus seguidores. No solo residentes en Villa Juana se identifican con el conjunto, sino moradores de muchos otros sectores que ven en el club Mauricio Báez un catalizador de actividades deportivas, sociales, artísticas y culturales.

Gracias a la organización muchos jóvenes se han destacado tanto en el deporte como en muchas otras actividades, además de poder completar sus estudios. Los directivos de la organización se ocupan de que los jugadores cuenten con los recursos esenciales en cada competencia. Son en definitiva muchos los factores que han incidido en que el conjunto del Mauricio Báez se afiance como una dinastía en el baloncesto superior del Distrito Nacional.