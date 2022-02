Médicos advierten a SNS

El presidente del Colegio Médico, Senén Caba, advirtió al director del SNS, Mario Lama, no confundir a sus víctimas. ¿Lo entendería?

La comunicación ha sido uno de los flancos más débiles del Gobierno. No porque no se quiera invertir, sino porque no se ha sabido explicar. ¿De acuerdo?

Tras renunciar del PRM y el PLD, Miguel Surún, presidente del Colegio de Abogados, se juramentará en Fuerza del Pueblo. ¿Qué les parece?

El apartidismo de Fidel Santana, embajador en Uruguay, duró poco. Pronto encabezará un movimiento político. Es lo suyo.

El PRM tiene razones para festejar sus 7 años de fundado. Llegó al poder apenas en su segundo intento. ¡Que lo disfrute! En serio.

La fiscal Rosalba Ramos está en un berenjenal con el caso David Ortiz. Lo exoneró dos veces y las dos veces lo rechazaron. ¿Entonces?

Fenabanca quiere que Hacienda y la Procuraduría investiguen una supuesta mafia que impera en los juegos de lotería. ¡La suerte del pobre!

Presten atención. El Ejército de Estados Unidos ha comenzado a expulsar a los soldados que no están vacunados contra la covid. ¿Bien?.