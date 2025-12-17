Santo Domingo. El economista y miembro del Comité Central del PLD, Richard Medina, afirmó que el presunto fraude en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) podría superar los RD$15 mil millones, como resultado de un déficit acumulado, pasivos no registrados y gastos que exceden los ingresos de la institución.

Durante una entrevista radial, Medina explicó que estados financieros actualizados de 2024 revelan un déficit real de más de RD$8,300 millones, muy por encima de lo reportado inicialmente, así como alrededor de RD$9,100 millones en servicios no liquidados, lo que habría duplicado los pasivos frente a los activos de la ARS estatal.

A su juicio, esta situación coloca a Senasa en una quiebra técnica, con atrasos significativos en los pagos a médicos, clínicas y farmacias, y advirtió que el alcance total del fraude aún debe ser determinado mediante una investigación exhaustiva.

“El Senasa está en una quiebra técnica, no operativa, porque es una entidad pública respaldada por el Estado, pero financieramente sus pasivos duplican sus activos”, sostuvo el economista.

Finalmente, Medina advirtió que el monto estimado no refleja necesariamente la totalidad del fraude, por lo que consideró imprescindible una investigación profunda, al tiempo que llamó a proteger la calidad del servicio y garantizar el pago oportuno a los prestadores de salud.