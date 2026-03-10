¿Qué Pasa?

Mia Khalifa se declara dominicana y celebra con mangú el triunfo de RD ante Israel en el Clásico

Mia Khalifa

La exactriz de contenido para adultos Mia Khalifa reaccionó el lunes tras el partido entre República Dominicana e Israel en el Clásico Mundial de Béisbol.

A través de su cuenta en X, la modelo bromeó con cambiar su nacionalidad libanesa por la dominicana luego de la victoria del país caribeño, que aseguró su boleto a los cuartos de final del torneo.

«No soy libanesa. Soy dominicana», escribió al repostear una publicación de B/R Walk-Off sobre el resultado final 10-1 del encuentro, disputado en el estadio LoanDepot Park, en Miami, Florida.

Mangú y kibbeh se unen

Además, en sus historias de Instagram, Khalifa republicó su mensaje acompañado de emojis de la bandera dominicana y luego compartió una imagen de un plato tradicional: mangú encebollado con salami, huevo frito y aguacate, junto a dos kibbeh, una comida típica de la cultura libanesa.

Mia Khalifa
Mia Khalifa

«Líbano le dio el kibbeh a República Dominicana y, como agradecimiento, RD le dio a Israel una paliza«, comentó, junto a emojis de las banderas dominicana y libanesa.

Khalifa ha expresado públicamente en varias ocasiones su apoyo a Palestina y críticas a Israel, lo que ha generado polémica y críticas en redes sociales. Algunos interpretaron sus comentarios como una simpatía hacia Hamás o como una celebración de los ataques contra Israel, algo que ella posteriormente negó.

