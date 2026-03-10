La exactriz de contenido para adultos Mia Khalifa reaccionó el lunes tras el partido entre República Dominicana e Israel en el Clásico Mundial de Béisbol.

A través de su cuenta en X, la modelo bromeó con cambiar su nacionalidad libanesa por la dominicana luego de la victoria del país caribeño, que aseguró su boleto a los cuartos de final del torneo.

«No soy libanesa. Soy dominicana», escribió al repostear una publicación de B/R Walk-Off sobre el resultado final 10-1 del encuentro, disputado en el estadio LoanDepot Park, en Miami, Florida.

Mangú y kibbeh se unen

Además, en sus historias de Instagram, Khalifa republicó su mensaje acompañado de emojis de la bandera dominicana y luego compartió una imagen de un plato tradicional: mangú encebollado con salami, huevo frito y aguacate, junto a dos kibbeh, una comida típica de la cultura libanesa.

«Líbano le dio el kibbeh a República Dominicana y, como agradecimiento, RD le dio a Israel una paliza«, comentó, junto a emojis de las banderas dominicana y libanesa.

Khalifa ha expresado públicamente en varias ocasiones su apoyo a Palestina y críticas a Israel, lo que ha generado polémica y críticas en redes sociales. Algunos interpretaron sus comentarios como una simpatía hacia Hamás o como una celebración de los ataques contra Israel, algo que ella posteriormente negó.